Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που από τη 1:00 το μεσημέρι καίει δασική και θαμνώδη έκταση στις Καρυές στο Χίο. Οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης δίνουν μάχη ώστε η πυρκαγιά να τεθεί υπό μερικό έλεγχο μέχρι το βράδυ.

Η φωτιά αυτή τη στιγμή (ώρα 17.00) καίει μέσα σε απόκρημνες χαράδρες, ενώ ριπές βόρειων ανέμων δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ας σημειωθεί ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες η πυρκαγιά οριοθετήθηκε από την πλευρά των Καρυών με αποτέλεσμα να μην απειλήσει την κατοικημένη ζώνη του χωριού από τη βόρεια πλευρά.

Η Πολιτική Προστασία διέθεσε τρία λεωφορεία για τη μετακίνηση του πληθυσμού του χωριού ενώ δυνάμεις της Αστυνομίας, βοήθησε στην επίπτωση ηλικιωμένων σε ιδιωτικά Ι.Χ. οχήματα.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 55 πυροσβέστες, 13 οχήματα, τρία πεζοπόρα, ενώ τα εναέρια που συνδράμουν είναι πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης βρίσκεται στο σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, σε δήλωσή του ανέφερε: «Επικοινωνήσαμε αμέσως με τον θάλαμο του Υπουργείου Κλιματικής Κρήτης και Πολιτικής Προστασίας και τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια. Αμέσως εστάλη εναέρια μέσα και όλες οι επίγειες δυνάμεις βρίσκονται άμεσα στο σημείο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Στρατός, η Αστυνομία, ο ΔΕΔΗΕ, το Δασαρχείο. Υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός και άμεση κινητοποίηση. Θέλω να πιστεύω ότι παρότι υπάρχει αέρας, θα καταφέρουμε να προλάβουμε να μην επεκταθεί η φωτιά σε κατοικίες περιοχές. Η σήμανση του 112 βγήκε άμεσα, ώστε να ξεκινήσει η απομάκρυνση των κατοίκων από τις Καρυές. Υπάρχει Αστυνομία, υπάρχει ηρεμία στον κόσμο και γίνεται ομαλά η απομάκρυνση των κατοίκων. Η φωτιά αυτή τη στιγμή δεν πλησιάζει σε κατοικημένες περιοχές. Η άμεση αντιμετώπιση των δασοκομάντων που έχουμε την τύχη να έχουμε στο Χίο, καθώς υπάρχει ειδική νεοσύστατη μονάδα και η άμεση κινητοποίηση εναέριων μέσων με την προσωπική επίβλεψη του Βασίλη Κικίλια έκανε τη διαφορά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

