Γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη μετά από σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη

ΕΚΑΒ

Σοβαρά τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός δικύκλου, το οποίο -σύμφωνα με την Αστυνομία- συγκρούστηκε με φορτηγό στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου και Ιατρού Γωγούση, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο κατέληξε κάτω από το φορτηγό.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

