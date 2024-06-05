Σοβαρά τραυματίστηκε γυναίκα οδηγός δικύκλου, το οποίο -σύμφωνα με την Αστυνομία- συγκρούστηκε με φορτηγό στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου και Ιατρού Γωγούση, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Μετά τη σύγκρουση, το δίκυκλο κατέληξε κάτω από το φορτηγό.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.