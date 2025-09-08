Στον εφέτη ανακριτή απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών. Ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή βρέθηκε σήμερα η συνήγορος συγγενών των θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συνοδευόμενη από τρεις οικογένειες θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου στις δηλώσεις της στα ΜΜΕ άσκησε δριμεία κριτική στον εφέτη ανακριτή για την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης τονίζοντας πως «ενέδωσε σε πιέσεις εκείνων που εμπλέκονται στο έγκλημα». Τόνισε μάλιστα πως θα καταθέσει υπόμνημα και διαμαρτυρία στον ανακριτή σχετικά με την ολοκλήρωση της ανάκρισης και ζήτησε να υπάρξει πλήρης πρόσβαση των συγγενών θυμάτων στο φάκελο της δικογραφίας.

Στο δικαστικό μέγαρο υπάρχει σήμερα έντονη κινητικότητα, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία θα μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Επίσης, σήμερα θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.

Πηγή: skai.gr

