«Η οικοδομική δραστηριότητα στη Σίφνο, εδώ και 7 χρόνια είναι πέρα κάθε λογικής», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος συνδέσμου Σιφνιών Αντώνης Ζαμπέλης διευκρινίζοντας ότι η δόμηση έγινε εντονότερη από τότε που ξεκίνησε η αναστολή αδειών στη Μύκονο.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζαμπέλης, η Σίφνος επηρεάστηκε καθώς εκεί υπήρχαν φτηνότερα οικόπεδα από τη Μύκονο.

Υπογράμμισε επίσης ότι για τις άδειες η αρμόδια υπηρεσία βρίσκεται στη Μήλο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για άναρχη δόμηση, καθώς κτίζονται τεράστια κτήρια που δεν ταιριάζουν με το φυσικό περιβάλλον, ύψους 3 μέτρων και μήκους 10 μέτρων.«Πριν μια 5ετια δεν υπήρχε σπίτι πάνω από 200τμ», είπε και πρόσθεσε ότι με τα υπόσκαφα και τις πισίνες τεραστίων διαστάσεων, έχει αλλάξει τον χαρακτήρα του νησιού.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι έλεγχοι δεν γίνονται καθώς το γραφείο δομήσεως της Μήλου έχει προσωπικό, μόνο ένα άτομο. «Πέρυσι εκδόθηκαν 150 άδειες και φέτος 140. Πού θα κτιστούν όλα αυτά τα σπίτια;» διερωτήθηκε.

