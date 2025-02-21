Κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα νυχτερινά κέντρα στις 28 Φεβρουαρίου για τα θύματα των Τεμπών

Σε μία σημαντική απόφαση και μάλιστα αρκετές μέρες νωρίτερα προβαίνουν το ένα μετά το άλλο τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας για την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Είναι η μέρα που πριν από δύο χρόνια συνέβη το δυστύχημα στα Τέμπη με 57 νεκρούς και η μέρα που έχει προκηρυχθεί μεγάλο συλλαλητήριο αλλά και απεργία ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα.

Μέχρι στιγμής Έναστρον και Ηοtel Ερμού, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες, έχουν ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά για να τιμήσουν τη μέρα και τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους, κυρίως νέα παιδιά.

