Για το πού στρέφονται οι έρευνες για τον θάνατο του 39χρονου Βασίλη Καλογήρου, καθώς και για το τι προδίδουν τα πρώτα ευρήματα, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ενημέρωσε ότι η εξέταση τριών συγκεκριμένων προσώπων, όπως διέταξε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, θα πραγματοποιηθεί πλέον από εισαγγελική Αρχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Αστυνομία θα σταματήσει την προανακριτική διαδικασία και ότι δεν θα συνεχίσει τη λήψη καταθέσεων από πρόσωπα που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για εκείνη την ημέρα που εξαφανίστηκε.

«Έχω πει πολλές φορές πως η άποψη των αστυνομικών, τόσο της Ασφάλειας όσο και των εγκληματολογικών ερευνών που έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στο σημείο που να μας δείχνει εγκληματική ενέργεια. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει πως μπορούμε να την αποκλείσουμε κιόλας. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και των ιστολογικών, καθώς οι ιατροδικαστές δεν μας έχουν δώσει αιτία θανάτου», όπως είπε η κ. Δημογλίδου.

«Στον τόπο που βρίσκεται ένα πτώμα γίνεται συγκεκριμένη εξερεύνηση. Παίρνουμε το πτώμα από το σημείο και κάτω από το πτώμα υπάρχουν στοιχεία. Έχουν ληφθεί αρκετά δείγματα εργαστηριακά από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα ρούχα του 39χρονου όπως και κάποια στοιχεία που μας δόθηκαν, εξετάζονται σε εγκληματολογικά εργαστήρια, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε παρουσία ατόμου ή ατόμων επάνω στη σορό του Βασίλη. Τι εννοώ; Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μας δείξουν ότι ο άνθρωπος αυτός αντιστάθηκε σε κάτι, ίσως σε εγκληματική ενέργεια σε βάρος του, ή ότι μεταφέρθηκε. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται εξωτερικά από τη σορό. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα ότι το σώμα του ήταν άθικτο τουλάχιστον από ανθρώπινο χέρι».

«Ακόμη κι αν σκεφτούμε το ενδεχόμενο μεταφοράς, σκεφτείτε ότι το σημείο αυτό είναι δυσπρόσιτο να το ανέβει ένας άνθρωπος. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο είναι να μεταφερθεί μια σορός από άλλα άτομα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, ενώ παράλληλα ενημέρωσε πως η πιο πιθανή διαδρομή που ακολούθησε ο 39χρονος ήταν να περπάτησε κοντά στο ποτάμι. «Βέβαια ακολουθούμε και άλλη διαδρομή μέσα από κατοικημένη περιοχή. Εκεί αναζητούμε βιντεοληπτικό υλικό, σε ένα σημείο πολύ κοντά στην πόλη».

Πηγή: skai.gr

