Επιτήδειοι απέσπασαν από ηλικιωμένη 4.000 ευρώ στο Κιλκίς

Νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης απασχόλησε τους αστυνομικούς του Τμήματος Παιονίας, οι οποίοι σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Πέλλας συνέλαβαν έναν άνδρα.

Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι συγγενικό της πρόσωπο πρέπει άμεσα να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο οι δύο άνδρες κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ. Ο συλληφθείς εντοπίστηκε σε περιοχή της Πέλλας και στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.850 ευρώ, το οποίο και αποδόθηκε στην ηλικιωμένη.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των συνεργών του και την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Με αφορμή το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που προσπαθούν να τους πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσουν χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου.

Παράλληλα τονίζει ότι δεν θα πρέπει να πείθονται αν οι δράστες τους δώσουν να μιλήσουν στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή τους καθώς και ότι δεν θα πρέπει να δέχονται οποιαδήποτε συνάντηση με αγνώστους.

Προτείνει, τέλος, στους πολίτες να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

