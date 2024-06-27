Άλλη μία καταγγελία για την καύσιμη ύλη από τα καθαρισμένα οικόπεδα που στοιβάζεται στους δρόμους, χωρίς να τα απομακρύνουν οι Δήμοι, έφτασε στον ΣΚΑΪ.

Αυτή τη φορά από κάτοικου του Διονύσου, όπου μια παιδική κατασκήνωση εν λειτουργία αυτή την περίοδο, είναι περικυκλωμένη από ξερόκλαδα.

Τα κομμένα ξερόκλαδα που στοιβάζονται κάτω από τα πεύκα του δάσους και μέσα σε πλαστικές σακούλες στον δρόμο – ανάμεσα σε σπίτια και λίγα μέτρα από την παιδική κατασκήνωση – είναι μια ωρολογιακή βόμβα, την ώρα που μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή, εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.