Ρόδος: Στη μάχη των πυρκαγιών και το Bell 214ST – Ενισχύεται η αεροπυρόσβεση στο νησί

Ενίσχυση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης στη Ρόδο αποτελεί η άφιξη και η επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και έχει ήδη ξεκινήσει αποστολές.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, επισημαίνοντας ότι το ελικόπτερο έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως ανέφερε, το Bell 214ST θα επιχειρεί παράλληλα με τα τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractor που δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες αεροπυρόσβεσης, αλλά και μεταφοράς προσωπικού όπου απαιτηθεί.

Η παρουσία των συγκεκριμένων εναέριων μέσων θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τη θωράκιση της Ρόδου κατά τους θερινούς μήνες, καθώς το νησί συγκαταλέγεται στις περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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