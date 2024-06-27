Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου στην περιοχή του Παπάγου σήμερα τα ξημερώματα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα αστυνομικός.

Πώς έγινε η επίθεση

Η επίθεση έγινε λίγο πριν από τη 1 τα ξημερώματα, όταν άγνωστοι -υπολογίζεται ότι ήταν 7 ή 8 άτομα- πέταξαν μολότοφ εναντίον της σκοπιάς, που βρισκόταν έξω από το σπίτι και στη συνέχεια διέφυγαν. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός που μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται με εγκαύματα 2ου βαθμού στο πρόσωπο και στο χέρι, ενώ πήρε φωτιά τπ περιπολικό.

Γίνεται λόγος για μια «καταδρομική επίθεση» που ήταν καλά οργανωμένη καθώς νέες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αστυνομικός ήταν έξω από το περιπολικό και 1,5 λεπτό αφού μπήκε στο περιπολικό έγινε η συγκεκριμένη ενέργεια.

Τα πρώτα λόγια του τραυματία αστυνομικού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, σε μία πρώτη συνομιλία που είχε ο αστυνομικός με τους συναδέλφους του μετά την επίθεση ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να περνάει και τότε δέχτηκε την επίθεση ενώ παράλληλα άκουσε και φωνές.

Η μολότοφ έπεσε πάνω στο περιπολικό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της προέδρου (στο σημείο δεν υπάρχει φυλάκιο). Ο αστυνομικός κατάφερε να βγει έγκαιρα από το περιπολικό που έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Άμεση Δράση που έφτασε στο σημείο προέβη σε 9 προσαγωγές στην περιοχή ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθεροι

Η αστυνομία έχει συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα ίχνη των δραστών.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Το περιστατικό αυτό προβληματίζει και εγείρει ζητήματα ασφαλείας καθώς η διεύθυνση του σπιτιού της προέδρου του Αρείου Πάγου δεν ήταν γνωστή.

Εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ: Φαίνεται πως η επίθεση ήταν σε βάρος του αστυνομικού και όχι του φυλασσόμενου τόπου

Επιπλέον, αναφερόμενη στην επίθεση η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε ότι φαίνεται πως η επίθεση ήταν σε βάρος του αστυνομικού και όχι του φυλασσόμενου τόπου.

Ερωτηθείσα για το πόσοι ήταν οι δράστες απάντησε πως ο αστυνομικός ανέφερε πως ήταν τουλάχιστον τρία άτομα.

Η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία

Την έρευνα για το περιστατικό αρχικά την είχε αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, αλλά πλέον η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία ελέγχει τα βίντεο που υπάρχουν από κάμερες στην περιοχή.

Οι δράστες θα συλληφθούν, λέει ο Μ.Χρυσοχοΐδης

«Οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηρίοτητες» τόνισε μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κυβέρνηση, κόμματα και ενώσεις καταδικάζουν την επίθεση

Μαρινάκης: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης

Στην καταδίκη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, στα διάρκεια της νύχτας, προχώρησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου από την οποία τραυματίστηκε και αστυνομικός. Η Δημοκρατία μας και οι πυλώνες της, όπως η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, δεν τρομοκρατούνται.

Η άμεση σύλληψη των δραστών είναι απόλυτη προτεραιότητα των αρχών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε».

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζουν την επίθεση

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού» και προσθέτει ότι «η βία, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και στο Κράτος Δικαίου».

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινοβραδινή επίθεση από αγνώστους με βόμβες μολότωφ στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού φρουρού. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού Σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρνουν τον σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρει:

«Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως τραγική συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα για μια ακόμη φορά κάθε μάταιη εγκληματική προσπάθεια απαξίωσης του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, διασάλευσης της έννομης τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, αλλά και κάμψης του ανεξάρτητου φρονήματος των Δικαστικών Λειτουργών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαβεβαιώνει, για πολλοστή φορά, ότι οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς ασκούν και θα συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους με απόλυτη ευσυνειδησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον και δεν εκφοβίζονται ούτε κάμπτονται από τέτοιου είδους άνανδρες και αντιδημοκρατικές ενέργειες».

Σημειώνεται, ότι προηγήθηκαν οι ανάλογες ανακοινώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Κεχαγιά: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου - Ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία ξεκαθάρισε πως «όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ολόκληρη η δήλωση της Βούλας Κεχαγιά:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμψηφισμός. Απερίφραστα, όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

ΠΑΣΟΚ: Απόλυτα καταδικαστέα η επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα.

«Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας», όπως σημειώνει ο κ. Γλαβίνας, ο οποίος ευχήθηκε «περαστικά» και «γρήγορη ανάρρωση» στον αστυνομικό που τραυματίστηκε.

Η εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του ΑΠ με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού είναι απόλυτα καταδικαστέα. Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας. Περαστικά & γρήγορη ανάρρωση στον αστυνομικό. — Thanasis Glavinas (@Glavinas_Than) June 27, 2024

ΚΚΕ για την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου: Τέτοιες ενέργειες εξυπηρετούν τελικά την ενίσχυση της καταστολής

Το ΚΚΕ «καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού-φρουρού. Οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια αυτής της επίθεσης πρέπει να διερευνηθούν», αναφέρει σχόλιο του κόμματος και καταλήγει επισημαίνοντας:

«Τέτοιου είδους ενέργειες εξυπηρετούν τελικά όσους επιδιώκουν την ενίσχυση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος του λαού».

Πηγή: skai.gr

