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Πανικός για ορειβάτες στη Γουατεμάλα όταν εξερράγη ηφαίστειο – Βροχή καυτής λάβας – Videos

 «Θεέ μου!... τρέξτε! τρέξτε!» ακούγεται να φωνάζει μια πεζοπόρος, ενώ το ηφαίστειο «βρυχάται» - Ένα από τα σακκίδια των τουριστών τρύπησε από την καυτή λάβα

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Γουατεμάλα

Πανικό προκάλεσε σε ανύποπτους ορειβάτες η έκρηξη του ηφαιστείου Volcán de Fuego στη Γουατεμάλα, όταν δέχθηκαν βροχή από πυροκλαστικά υλικά, ενώ βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση. 

«Θεέ μου!... τρέξτε! τρέξτε!» ακούγεται να φωνάζει μια πεζοπόρος, ενώ το ηφαίστειο «βρυχάται». 

Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα σακκίδια των τουριστών τρύπησε από την καυτή τέφρα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ηφαίστειο Γουατεμάλα ορειβάτες
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