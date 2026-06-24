Πανικό προκάλεσε σε ανύποπτους ορειβάτες η έκρηξη του ηφαιστείου Volcán de Fuego στη Γουατεμάλα, όταν δέχθηκαν βροχή από πυροκλαστικά υλικά, ενώ βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση.

📺WATCH | Terrified tourists run for safety as Volcán de Fuego erupted in Guatemala, sending lava and volcanic debris hurtling toward onlookers pic.twitter.com/Wpxe7fuWcm June 23, 2026

«Θεέ μου!... τρέξτε! τρέξτε!» ακούγεται να φωνάζει μια πεζοπόρος, ενώ το ηφαίστειο «βρυχάται».

Είναι ενδεικτικό ότι ένα από τα σακκίδια των τουριστών τρύπησε από την καυτή τέφρα.

Hikers near Guatemala’s Volcán de Fuego scrambled for safety as the volcano suddenly erupted, sending ash, lava and volcanic debris into the air. 🌋 pic.twitter.com/cWMQ5DP5L8 — AccuWeather (@accuweather) June 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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