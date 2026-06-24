Νέα επιχείρηση στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου- Τι εντόπισαν οι αρχές

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, μετά τους θανάτους κρατουμένων.

Τελευταία επιχείρηση έλαβε χώρα χθες αργά το βράδυ, όταν αστυνομικοί, μαζί με σωφρονιστικούς υπαλλήλους, και, παρουσία εισαγγελέα, έκαναν ελέγχους σε κελιά κρατουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, από τους ελέγχους εντοπίστηκαν τρεις κρατούμενοι να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών μέσα στις φυλακές, δύο εντοπίστηκαν να έχουν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες ενώ ένας ακόμα κρατούμενος εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο.

Τα παραπάνω άτομα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα καθώς σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκαθαρίζουν ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς στις φυλακές της Πάτρας.

Πηγή: skai.gr

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