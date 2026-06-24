«Χρυσός Θόλος»: Οι ΗΠΑ δοκίμασαν την ασπίδα νέας γενιάς κατά drones και πυραύλων cruise

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμή-ορόσημο του προγράμματος Golden Dome for America (GDA), το οποίο παρουσιάζεται ως η νέα αντιπυραυλική και αντιαεροπορική ασπίδα των ΗΠΑ.

Τη δοκιμή παρακολούθησε από κοντά ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έκανε λόγο για «πλήρη επιτυχία της αποστολής» και υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν δυναμικά κάθε εισερχόμενη απειλή.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής αξιοποιήθηκαν προηγμένα συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας, ενώ το σύστημα Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) φέρεται να εντόπισε, να στοχοποίησε και να εξουδετέρωσε αυτόνομα πολλαπλές απειλές. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε εντός χρονοδιαγράμματος και, βάσει της ίδιας ενημέρωσης, όλες οι απειλές αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.

Στο επίκεντρο της δοκιμής βρέθηκε η ενσωμάτωση τεχνολογίας επόμενης γενιάς με επιχειρησιακές μονάδες, με στόχο την αναχαίτιση εισερχόμενων drones και πυραύλων cruise πριν φτάσουν στον στόχο τους.

Το πρόγραμμα Golden Dome (Χρυσός Θόλος) αποτελεί προτεραιότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με παραδοσιακούς αλλά και νεότερους μεγάλους αναδόχους του αμυντικού τομέα να συμμετέχουν στην ανάπτυξη των σχετικών συστημάτων.

«Αυτό το ιστορικό ορόσημο κατέστη δυνατό μόνο χάρη στο One Big Beautiful Bill (Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο του Τραμπ), που μας παρέχει τη χρηματοδότηση για να παραδώσουμε την απόλυτη ασπίδα προστασίας της Αμερικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.

Today, the first milestone test of Golden Dome for America (GDA) was a full mission success — and I was honored to witness it firsthand.



Cutting edge directed energy was harnessed and the Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD) system flawlessly and autonomously cued, targeted,… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) June 24, 2026

Το Golden Dome παρουσιάζεται από την αμερικανική κυβέρνηση ως συνέχεια του οράματος του Ρόναλντ Ρήγκαν για τη Στρατηγική Αμυντική Πρωτοβουλία (SDI), με στόχο την ενίσχυση της άμυνας της αμερικανικής επικράτειας απέναντι σε νέου τύπου απειλές.

«Με το Golden Dome, το Υπουργείο Πολέμου θα υπερασπιστεί την πατρίδα μας πιο ισχυρά από ποτέ. Το Golden Dome είναι πραγματικό, ισχυρό και προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο», σημείωσε ο Χέγκσεθ.

Πηγή: skai.gr

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