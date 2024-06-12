Συνολικά 16.011 επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στο διάστημα 1-10 Ιουνίου 2024.

Ως δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχτηκε η Εύβοια, ενώ ακολουθούν ο Νότιος Τομέας Αθηνών και η Χαλκιδική.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το Μητρώο Παρόχων.

Ειδικά, για καταλύματα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο και Κω, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στα καταλύματα Ρόδου, Β. Εύβοιας, Έβρου και Σάμου, μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή της γενικής κατηγορίας των δικαιούχων ανέρχεται σε 25% και των πολυτέκνων σε 20%. Για ΑμεΑ, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.

* Επισυνάπτεται ο πίνακας με τις 10 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών κατά το διάστημα 1-10 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.