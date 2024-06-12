Κύπρος: Μεγάλη πυρκαγιά καίει για τρίτη ημέρα στην Πάφο

Μεγάλη φωτιά καίει για τρίτη ημέρα σήμερα στην περιοχή της Πάφου, στην Κύπρο, με δύο ενεργά μέτωπα στη Χούλου και το Πολέμι σε δύσβατες περιοχές, όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Sigmalive, όλο το βράδυ γίνονταν προσπάθειες για οριοθέτηση της φωτιάς ενώ 48 κάτοικοι κοινοτήτων που επλήγησαν από την πυρκαγιά διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχεία της Πάφου.

Τιτάνιες προσπάθειες καταβλήθηκαν και για την απομάκρυνση ζώων που φέρονται να είχαν τραυματιστεί από την πύρινη λαίλαπα.

Στην Κύπρο έχουν φτάσει ήδη και επιχειρούν από λεπτός προς λεπτό στην Πάφο δύο Canadair από την Ελλάδα

«Μετά από αίτημα βοήθειας της Κύπρου λόγω πυρκαγιών στην περιοχή της Πάφου, ενεργοποιήσαμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας», αναφέρει ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως επισημαίνει, «ήδη δύο Canadair από την Ελλάδα συνδράμουν τους Κύπριους πυροσβέστες στην καταπολέμηση της μεγάλης πυρκαγιάς».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.