Σοκάρουν οι φωτογραφίες από το θανατηφόρο τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό Αγίου Γερμανού – Μηλιώνας στις Πρέσπες με τους δύο νεαρούς νεκρούς και τον έναν βαριά τραυματία.

Όπως φαίνεται στις εικόνες του ThessToday το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα από την πρόσκρουση σε δέντρο, ενώ μάλιστα έχει σφηνωθεί τόσο πολύ που χρειάστηκε η συνδρομή ειδικού μηχανήματος ώστε να το απομακρύνει.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας – Πατέρας του νεκρού ο οδηγός του ΕΚΑΒ

Οι λεπτομέρειες του θανατηφόρου τροχαίου συγκλονίζουν. Οι δύο νεαροί ανασύρθηκαν νεκροί από το σημείο, ενώ ο τρίτος επιβάτης του οχήματος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος από 7 πυροσβέστες που επιχείρησαν με δύο οχήματα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ένας εκ των οδηγών ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ είναι ο πατέρας του νεκρού, ο οποίος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και λύγισε όταν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για το παιδί του.

O τραυματίας νεαρός μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια διακομίστηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους έχουν καταγωγή από τη Λευκώνα και το Πλατύ Πρεσπών.

Πηγή: skai.gr

