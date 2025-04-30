Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Είμαι χήρα συνταξιούχος, κάτω των 65 – Γιατί εξαιρούμαι από το επίδομα;

Για το πάγιο επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο μίλησε εκτός των άλλων η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ.
Βασική προϋπόθεση είναι η ηλικία άνω των 65 ετών και εισόδημα εντός συγκεκριμένων ορίων:
• Έως 14.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για άγαμους ή μονοπρόσωπα νοικοκυριά
• Έως 26.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια σε σύμφωνο συμβίωσης
• Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα εισοδήματα ή περιουσία που να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, δηλαδή 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους.
Σε ερώτηση προς την υπουργό, η τηλεθεάτρια κα Έφη, ανέφερε: «Είμαι χήρα, κάτω των 65 ετών, με μόνο εισόδημα την σύνταξη μου. Γιατί μας εξαιρείτε από το επίδομα; Δεν έχουμε ανάγκες εμείς; Διορθώστε την αδικία, δεν είμαστε εκατομμύρια».
Η απάντηση της υπουργού: «Αυτό το πακέτο στήριξης διαμορφώθηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, στο ταβάνι των δαπανών που μπορούμε να κάνουμε. Όσο δημιουργείται πλεόνασμα, η κυβέρνηση θέλει να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης σε όλη την κοινωνία».
Σε άλλη καταγγελία, τηλεθεατής αναφέρει: «Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας 36 χρόνια και αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση και να μπω στο ταμείο ανεργίας. Βρίσκομαι στον 5ο μήνα του ταμείου, το δικαιούμαι για 9 μήνες και εδώ και εδώ και δύο μήνες μου έχουν βάλει μόνο 43 ευρώ, χωρίς να με έχουν ενημερώσει γιατί».
Σχολιάζοντας, η κα Κεραμέως ζήτησε τα στοιχεία του πολίτη για να ψάξει το ζήτημά του και να τον ενημερώσουν σχετικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.