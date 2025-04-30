Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Είμαι χήρα συνταξιούχος, κάτω των 65 – Γιατί εξαιρούμαι από το επίδομα;

Για το πάγιο επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους κάθε Νοέμβριο μίλησε εκτός των άλλων η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ.

Βασική προϋπόθεση είναι η ηλικία άνω των 65 ετών και εισόδημα εντός συγκεκριμένων ορίων:

• Έως 14.000 ευρώ ετήσιο φορολογητέο εισόδημα για άγαμους ή μονοπρόσωπα νοικοκυριά

• Έως 26.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια σε σύμφωνο συμβίωσης

• Επιπλέον, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα εισοδήματα ή περιουσία που να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, δηλαδή 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Σε ερώτηση προς την υπουργό, η τηλεθεάτρια κα Έφη, ανέφερε: «Είμαι χήρα, κάτω των 65 ετών, με μόνο εισόδημα την σύνταξη μου. Γιατί μας εξαιρείτε από το επίδομα; Δεν έχουμε ανάγκες εμείς; Διορθώστε την αδικία, δεν είμαστε εκατομμύρια».

Η απάντηση της υπουργού: «Αυτό το πακέτο στήριξης διαμορφώθηκε με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, στο ταβάνι των δαπανών που μπορούμε να κάνουμε. Όσο δημιουργείται πλεόνασμα, η κυβέρνηση θέλει να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης σε όλη την κοινωνία».

Σε άλλη καταγγελία, τηλεθεατής αναφέρει: «Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας 36 χρόνια και αναγκάστηκα να κλείσω την επιχείρηση και να μπω στο ταμείο ανεργίας. Βρίσκομαι στον 5ο μήνα του ταμείου, το δικαιούμαι για 9 μήνες και εδώ και εδώ και δύο μήνες μου έχουν βάλει μόνο 43 ευρώ, χωρίς να με έχουν ενημερώσει γιατί».

Σχολιάζοντας, η κα Κεραμέως ζήτησε τα στοιχεία του πολίτη για να ψάξει το ζήτημά του και να τον ενημερώσουν σχετικά.



Πηγή: skai.gr

