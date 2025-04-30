Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά του ακρωτηρίου Μαλέα

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο αγκυροβόλιο του Λακωνικού Κόλπου - Είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό την Κωνσταντινούπολη

ρυμουλκο

Στο αγκυροβόλιο του Λακωνικού Κόλπου, δυτικά της Ελαφονήσου, ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας και 27 μέλη πλήρωμα, που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή 2,8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Μαλέα.

Το πλοίο είναι άφορτο και είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πλοίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark