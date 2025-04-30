Στο αγκυροβόλιο του Λακωνικού Κόλπου, δυτικά της Ελαφονήσου, ρυμουλκήθηκε με ασφάλεια το φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας και 27 μέλη πλήρωμα, που είχε παραμείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή 2,8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Μαλέα.

Το πλοίο είναι άφορτο και είχε αναχωρήσει από την Ισπανία με προορισμό την Κωνσταντινούπολη.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.