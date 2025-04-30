Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικία, στην περιοχή Πάμφιλα, της Λέσβου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία, στην περιοχή Πάμφιλα, της νήσου Λέσβου. Επιχειρούν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2025
Πηγή: skai.gr
