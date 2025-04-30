Λογαριασμός
Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι στη Λέσβο

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα

Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε οικία, στην περιοχή Πάμφιλα, της Λέσβου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

