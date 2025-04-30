Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης μιας 14χρονης από την περιοχή του Πειραιά, με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθεί το Missing Kid Alert.

Η περιπέτεια της Κατερίνας Μ., 14 ετών, έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η ανήλικη Κατερίνα Μ. βρέθηκε στην περιοχή της Καλλιθέας, από ευαισθητοποιημένο πολίτη ο οποίος είδε την ανήλικη βραδινές ώρες και ενημέρωσε τις αρχές, καθώς αναγνώρισε πως χρειάζεται υποστήριξη.

Η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται ενώ τα αίτια της εξαφάνισής της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Κατερίνα Μ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Πηγή: skai.gr

