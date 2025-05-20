Συνολικά δέκα (10) άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν στερούμενα σχετικής άδειας ικανότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

