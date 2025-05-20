Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης (19/5), στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η πτέρυγα όπου έγινε η έφοδος θεωρείται «προβληματική» καθώς έχουν καταγραφεί συμπλοκές και μεταξύ αυτών που κρατούνται εκεί είναι ένας βαρυποινίτης που θεωρείται ως ηθικός αυτουργός στη δολοφονία του δικηγόρου στην περιοχή των Εξαρχείων, του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, αλλά και για άλλες δολοφονίες.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε κελιά και χώρους των φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοσχέδια μαχαίρια, 2 κινητά τηλέφωνα, ζεύγος ακουστικών, καθώς και 0,4 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 έγκλειστοι για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται 2 ακόμη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

