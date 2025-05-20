Ταύρος: Τα τρένα περνούσαν και οι μπάρες ήταν σηκωμένες

Απίστευτο κι όμως... δυστυχώς αληθινό, καθώς για ακόμη μία φορά τρένα εν κινήσει περνούν από σημεία όπου οι μπάρες μένουν σηκωμένες ενώ δεν θα έπρεπε, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο οδηγούς Ι.Χ. και πεζούς​​​, σύμφωνα με βίντεο ντοκουμέντο που έστειλε τηλεθεατής στην εκπομπή Live You στο ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο και σύμφωνα με τον τηλεθεατή, κατά τις 23:40 χθες το βράδυ και έξω από το δημοτικό γυμναστήριο Ταύρου, οι μπάρες είναι σηκωμένες και το τρένο περνάει κανονικά ενώ από το αντίθετο ρεύμα περνάει και δεύτερο τρένο. Παράλληλα, φαίνεται ένας φύλακας να δίνει σήμα στα τρένα να περάσουν και να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσιας Ηλιοπούλου για το Live You, που βρέθηκε στο σημείο σήμερα το πρωί, το πρόβλημα παραμένει καθώς οι μπάρες παραμένουν σηκωμένες. Όπως ανέφερε η ρεπόρτερ, «όπως μας είπαν από τον ΟΣΕ, χθες το πρωί σημειώθηκε ένα ατύχημα, καθώς ένα φορτηγό στο πέρασμά του έσπασε τη μία μπάρα και η τεχνική υπηρεσία του ΟΣΕ προσπαθεί να την επισκευάσει». Ακόμη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τεχνικοί δίνουν 1-2 ημέρες ώσπου να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να αποκατασταθεί η καινούρια μπάρα.

Μπορείτε να δείτε το περιστατικό αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο:

Πηγή: skai.gr

