Για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, ένας άνδρας, όταν σε έλεγχο που του έγινε διαπιστώθηκε να κατέχει έξι συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 5,6 γραμμαρίων οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ακολούθως σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του με τη συνδρομή και του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Τελωνείου Ευζώνων «ΙΡΙΣ», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 46 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 49,05 γραμμαρίων, 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε.

