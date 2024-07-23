Λογαριασμός
Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Άλλοι καθηγητές κάνουν το μάθημα μουσικής τεχνολογίας

Τι απαντά η η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή

μαθητες

Την καταγγελία ότι καθηγητές άλλων ειδικοτήτων διδάσκουν το μάθημα μουσικής τεχνολογίας στα σχολεία, έκανε τηλεθεατής στον ΣΚΑΪ, ο οποίος ρωτά αν θα δημιουργηθούν οργανικές θέσεις για καθηγητές μουσικής τεχνολογίας. 

Απατώντας στον ΣΚΑΪ η υφ. Παιδείας Ζέττα Μακρή δήλωσε: 

«Μέχρι τώρα, το μάθημα μουσικής τεχνολογίας είχε ένα οργανικό κενό. Όμως με τα καινούρια προγράμματα σπουδών, επειδή είναι ένα μάθημα απαραίτητο, θα απορροφηθούν όλοι οι καθηγητές αυτής της ειδικότητας». 
 

