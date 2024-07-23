Μπλόκο στη συνταγογράφηση για τους ιδιώτες γιατρούς που αρνηθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα δημόσια νοσοκομεία (του ΕΣΥ) προβλέπει διάταξη του υπουργείου Υγείας.

Οπως μάλιστα αναφέρει η Καθημερινή, στο σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, αλλάζει η πρόβλεψη που ίσχυε για τους ιδιώτες γιατρούς και αντί για ενίσχυση των νοσοκομείων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, προβλέπεται η ενίσχυση για καταστάσεις που τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ακόμα ότι η παροχή υπηρεσιών από ιδιώτες γιατρούς μπορεί να γίνει όταν έχουν αποβεί άγονες οι προκηρύξεις για κάλυψη κενών θέσεων και δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ιδιώτες γιατρούς.

Θεσπίζεται επίσης μηνιαία αποζημίωση 2.100 ευρώ για γιατρούς του ΕΣΥ που μετακινήθηκαν σε μονάδες υγείας απομακρυσμένων περιοχών.

Απάντηση Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ

«Το Υπουργείο Υγείας θα κάνει ότι προβλέπει ο νόμος ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά με τον τρόπο τον οποίο έχουμε πει για να έχουν οι πολίτες, οι τουρίστες, οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές μια δημόσια υγεία χωρίς εκπτώσεις» τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Πρόσθεσε ακόμα πως «το νούμερο 1 το οποίο θα βάλουμε στη ζυγαριά είναι η δημόσια υγεία, το εθνικό σύστημα υγείας και να μην κλείσει καμία κλινική».

Φορείς ΠΦΥ: Διαμαρτυρία για την επιβολή ποινών στον ιατρικό κόσμο

Την έντονη διαμαρτυρία του για την επιβολή ποινών στον ιατρικό κόσμο εκφράζει το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ιδιωτικού τομέα και τάσσεται υπέρ της πλήρους εφαρμογής των διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας 'Αδωνη Γεωργιάδη αναφέρει ότι μετά την εφαρμογή των πρωτοκόλλων και εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιος ιατρός υπερσυνταγογραφεί «δύναται να τον καλείται σε διευκρινήσεις. Οι οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και ίσως κυρώσεις σε ιατρούς που συνταγογραφούν εκτός ορίων θα πρέπει να έπονται της εφαρμογής των πρωτόκολλων».

Οι Φορείς ΠΦΥ θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις από τον ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο της συνταγογράφησης των ιατρών για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι «άκυρες με δεδομένο ότι δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα».

Ζητά την απόσυρση της συγκεκριμένης εγκυκλίου και επανεκτίμηση της κατάστασης μετά την πλήρη εφαρμογή των διαγνωστικών πρωτοκόλλων «για τα οποία άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει η ψηφιοποίηση αυτών και να μη στηρίζεται ο οποιοσδήποτε έλεγχος ιατρού σε στατιστικούς μέσους όρους».

Σημειώνει ότι ο επιστήμονας ιατρός θα πρέπει να θεωρεί το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ αρωγό στην προσπάθειά του να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στη θεραπεία και στην πρόληψη ασθενειών «και όχι να αισθάνεται ότι έχει απέναντί του ένα κράτος τιμωρό. Ήδη η οικονομική ασφυξία με τα υψηλά ποσοστά rebate και clawback και η υποχρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έχουν οδηγήσει πολλούς αξιόλογους επιστήμονες να μεταβούν στο εξωτερικό».

Στα εκκρεμή ζητήματα σύμφωνα με το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ βρίσκονται «η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του clawback1 και του clawback2, καθώς και η έναρξη διαλόγου για τη συλλογική σύμβαση του ιδιωτικού διαγνωστικού τομέα».

Τέλος υπενθυμίζει ότι «η δεινή θέση του κλάδου, όσον αφορά την έλλειψη ρευστότητας, καθιστά απαγορευτική τη διεκπεραίωση οποιοσδήποτε μορφής καταλογισμού ποσού clawback μέσα στο τρέχον έτος». Θεωρεί ότι μόνο με την εισαγωγή των πρωτοκόλλων και την ψηφιοποίηση αυτών και λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες της κάθε ιατρικής ειδικότητας θα υπάρχει το σωστό πλαίσιο.

