Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Τρίτη 23 Ιουλίου από τη φωτιά στο Μάτι, με εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς και τους 147 τραυματισμένους να είναι προγραμματισμένες όλη τη διάρκεια της ημέρα.

Στον ΣΚΑΪ μίλησε η Κατερίνα Μαλλά, πυρόπληκτη της περιοχής, η οποία ανέσυρε στη μνήμη της τα τραγικά γεγονότα που της σημάδεψαν τη ζωή, ξεσπώντας ότι από την πρώτη μέρα της τραγωδίας «όλοι μας είμαστε θύματα μιας μεθόδευσης και μιας προπαγάνδας σε βάρος μας».

«Με υπομονή θυμάσαι ξανά και οργίζεσαι, ειδικά όταν ακούς ότι τα εύσημα τα παίρνουν τα όργανα και όχι τα στελέχη. Οργίζεσαι ακόμη περισσότερο, διότι ξέρεις πως τα παλικάρια της ΔΙΑΣ καθάρισαν τις αμαρτίες του επιτελικού κράτους εκείνης της περιόδου».

«Σας εύχομαι όταν συμβεί κάτι σε εσάς, να βρεθεί δίπλα σας ένας καθαρός τρελός να σώσετε τα παιδιά σας», συμπλήρωσε η κ. Μαλλά, η οποία ελπίζει να τιμηθεί κάποια στιγμή ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής που έβγαλε την αλήθεια στο φως.

«Δεν είμαστε αισιόδοξοι για την τελική απόφαση του Εφετείου»

Ως προς το πού βρισκόμαστε σε δικαστικό επίπεδο, επεσήμανε ότι οι συγγενείς των νεκρών δεν είναι αισιόδοξοι για την έκβαση της τελικής απόφασης του Εφετείου.

«Θέλω να πω άλλη μια φορά πως αυτό που συνέβη την ημέρα της απόφασης του δικαστηρίου δεν ήταν μια αντίδραση μόνο στην απόφαση, αλλά σε ένα παιχνίδι που κρατάει χρόνια και στήθηκε από την πρώτη μέρα. Να θυμίσουμε ότι ο τότε αρχηγός ο κ. Ματθαιόπουλος έχει καταδικαστεί για τις τότε απειλές στον πραγματογνώμονα», σχολίασε.

Κατέληξε λέγοντας ότι η δικαίωση που αναμένει δεν είναι μόνο δικαστική, αλλά να ακουστεί η αλήθεια για να μπορέσουν να σωθούν τα παιδιά που ζουν ακόμα.

