«Οι πολύτεκνοι θέλουμε μα βλέπουμε τη μείωση του κοινωνικού τιμολογίου στο μηνιαίο λογαριασμό (ρεύματος)», καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης απαντά στον ΣΚΑΪ αναφέροντας πως «δεν θα υπάρχουν πια εκκαθαριστικοί, τελειώνουν οι εκκαθαριστικοί, έχει σχεδόν τελειώσει ο ΔΕΔΔΗΕ την προσπάθεια για να έχουμε όλοι μηνιαίο λογαριασμό».
