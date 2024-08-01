«Οι πολύτεκνοι θέλουμε μα βλέπουμε τη μείωση του κοινωνικού τιμολογίου στο μηνιαίο λογαριασμό (ρεύματος)», καταγγέλλουν στον ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης απαντά στον ΣΚΑΪ αναφέροντας πως «δεν θα υπάρχουν πια εκκαθαριστικοί, τελειώνουν οι εκκαθαριστικοί, έχει σχεδόν τελειώσει ο ΔΕΔΔΗΕ την προσπάθεια για να έχουμε όλοι μηνιαίο λογαριασμό».

