Δύο ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους χθες σε παραλίες της Πιερίας και της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα για τον εντοπισμό ενός 77χρονου χωρίς τις αισθήσεις του, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ν. Πόρων στην Πιερία.

Στον 77χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη χρήση απινιδωτή από τους ναυαγοσώστες, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου Πιερίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Χθες το απόγευμα, ενημερώθηκε το Β' Λιμενικό Τμήμα Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό 78χρονης χωρίς τις αισθήσεις της, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Νέων Πλαγίων του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Η 78χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

