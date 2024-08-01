Με σχετική τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, τροποποιείται το άρθρο 69 του νόμου 5108/2024, που αφορά ρυθμίσεις για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας για χρήση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα - τρέιλερ), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσεως - ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η νέα νομοθετική διάταξη παρατείνει έως το τέλος του 2024 τη ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων - τρέιλερ, που είχαν παλαιότερα τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία με Ειδικά Σημειώματα Ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και δεν είχαν εκδώσει στοιχεία κυκλοφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που προέβλεπε η υπ' αρ. 2805/7-1-2021 Υπουργική Απόφαση, να εκδώσουν στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), κατόπιν καταβολής παραβόλου, ύψους 200 ευρώ.

Επιπλέον, στη νέα ρύθμιση υπάρχουν προβλέψεις για τα οχήματα Ο1 και Ο2, που δεν διαθέτουν αυτή την στιγμή Ε.Σ.Ρ. και ήταν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους πριν από τις 30/6/2022. Συγκεκριμένα παρέχεται στους ιδιοκτήτες τους, η δυνατότητα να εκδώσουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, κάτω από ένα συγκεκριμένο πλέγμα ενεργειών και τεχνικών πιστοποιήσεων. Το ίδιο προβλέπεται και για τα οχήματα κατηγορίας Ο1 και Ο2 ειδικής χρήσης - ειδικού σκοπού μεταφοράς εμπορευμάτων, τα οποία ήταν στην κατοχή των ιδιοκτητών τους πριν από τις 18/6/2015.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τη νέα νομοθετική διάταξη αντιμετωπίζει ολιστικά το ζήτημα των οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα - τρέιλερ), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσεως -ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που αφορά χιλιάδες πολίτες, ενώ με σκοπό την διευκόλυνση και απρόσκοπτη διεκπεραίωση των εργασιών παρατείνει την διαδικασία έως το τέλος του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.