Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη διαγραφή των «αιωνίων» φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, όπως αναφέρει η Καθημερινή, μιλάμε για τους φοιτητές που εισήχθησαν το 2017-2018, οι οποίοι αν δεν έχουν πάρει πτυχίο, θα έχουν άλλον έναν χρόνο διορία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα διαγράφονται.

Βεβαίως, όπως ορίζει ο νόμος 5224 του 2025, για αν πάρουν την πίστωση χρόνου θα πρέπει να έχουν περάσει τόσα μαθήματα ώστε να έχουν συγκεντρώσει το 70% των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος σπουδών τους. Να σημειωθεί ότι ένα τετραετές πρόγραμμα έχει 240 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αυξάνονται ανάλογα με τον συνολικό χρόνο διάρκειας των σπουδών και δύνανται να φτάσουν έως τις 360 μονάδες.

Ειδικότερα, για ένα τετραετές πρόγραμμα ο φοιτητής πρέπει να έχει συγκεντρώσει 168 πιστωτικές μονάδες, για ένα πενταετές πρόγραμμα (πχ στις Γεωπονικές Σχολές ή στα Πολυτεχνεία) 210 πιστωτικές μονάδες στο σύνολο των 300, ενώ για τους φοιτητές εξαετών προγραμμάτων (δηλαδή στις Ιατρικές Σχολές) 252 μονάδες στο σύνολο των 360. Και αυτές τις μονάδες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν την ανώτατη διάρκεια φοίτησης.

Δυνατότητα ένστασης

Όπως προβλέπεται, οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα ένστασης και θα υπάρχουν πρόνοιες, όπως λχ δυνατότητα εμβόλιμης εξεταστικής. Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, έως το τέλος του 2025 τα ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν στείλει στο υπουργείο λίστες με πλήρη αποτύπωση της πορείας των «αιώνιων» φοιτητών. Όσοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάποια από τις ευεργετικές διατάξεις και δεν λάβουν παράταση χρόνου, αυτοδικαίως θα διαγράφονται.

Ειδικότερα, για να αποκτήσουν δικαίωμα αίτησης για τον επιπλέον χρόνο οι λιμνάζοντες φοιτητές πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δυο εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, εκ των οποίων στη μία επιτυχώς (όπως εξέταση μαθήματος, υποστήριξη διπλωματικής, πρακτική άσκηση), σε ένα από τα τέσσερα προηγούμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Εάν το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει την υποχρεωτική εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, η διάρκεια της φοίτησης παρατείνεται για τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, για τη λήψη πτυχίου δεν χρειάζεται να πληρούν τους παραπάνω όρους.

Πηγή: skai.gr

