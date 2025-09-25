Σε ισχύ η 24ωρη απεργία στο λιμάνι του Πειραιά για τον θάνατο του 20χρονου ναυτεργάτη

Σε ισχύ είναι από τα μεσάνυχτα η 24ωρη απεργία που κήρυξαν στο λιμάνι του Πειραιά τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας, για το δυστύχημα με τον 20χρονο ναυτεργάτη στο πλοίο Blue Star Chios.

Η κινητοποίηση των ναυτεργατικών σωματείων που διεκδικούν την αυστηρή τήρηση των μέτρων ασφαλείας και επαρκή χρόνο για εξειδικευμένη εκπαίδευση ξεκίνησε από τις 00:01’ σήμερα τα ξημερώματα και λήγει τα μεσάνυχτα.

Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία αναφέρουν:

«Μακραίνει ο αιματοβαμμένος κατάλογος ναυτεργατών που χάνουν τη ζωή τους λόγω της εργοδοτικής ασυδοσίας, που μπροστά στα κέρδη της δεν διστάζει να θυσιάζει ανθρώπινες ζωές.

Τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων μας για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοΐας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Απαιτούμε από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την έγγραφη ενημέρωσή μας.

Διεκδικούμε: Τήρηση των μέτρων ασφαλείας, πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα στο βωμό της κερδοφορίας.

Καλούμε την ΠΝΟ και τα υπόλοιπα Ναυτεργατικά Σωματεία, να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία, που προκήρυξαν τα σωματεία μας ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, στο Λιμάνι του Πειραιά, στα πλοία της Ακτοπλοΐας στις 25-09-2025 και ώρα 00:01’ έως 24:00».

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι ο άτυχος 20χρονος ναυτικός εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή πόρτα του πλοίου κατά το δρομολόγιο Ρόδος-Πειραιάς το πρωί της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου 2025. Με τον κατάπλου στο λιμάνι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θύρα λειτουργούσε χειροκίνητα, ενώ ο 20χρονος είχε ναυτολογηθεί μόλις στις 15 Σεπτεμβρίου.

Χθες συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του «Blue Star Χίος», οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μετά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά. Οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 ΠΚ), ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση.

Η Blue Star Ferries, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε «βαθιά οδύνη και συμπαράσταση» στην οικογένεια του θύματος και γνωστοποίησε ότι το προγραμματισμένο δρομολόγιο του πλοίου δεν θα εκτελεστεί.

