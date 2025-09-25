Ρομά αστυνομικοί μέσα στους καταυλισμούς - Σχεδιάζονται 100 προσλήψεις ειδικών φρουρών

Την πρόσληψη 100 Ρομά στην ΕΛ.ΑΣ. σχεδιάζει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τον έλεγχο της παραβατικότητας στους καταυλισμούς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα».

Η διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέλος του χρόνου και έχει στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλά και την δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά.

Στελέχη της Κατεχάκη αναφέρουν στην εφημερίδα πως «έτσι θα είναι καλύτερη η κατανόηση των επιλογών και των διεργασιών εντός της κοινότητας των Ρομά που οδηγούν στην παρανομία καθώς και την οικογενειακή δομή ορισμένων συμμοριών».

Η ΕΛΑΣ θα προσλάβει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 100 Ρομά ως ειδικούς φρουρούς, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδίωμα Ρομανί. Στελέχη της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα και ως «μυστικοί» αστυνομικοί.

Οι συγκεκριμένοι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, όπως η Ηλεία, όπου ζουν μεγάλες κοινότητες Ρόμα.

Πηγή: skai.gr

