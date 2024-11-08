Καταδίκη 24χρονου σε 8 χρόνια κάθειρξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη Μεσαρά

Ποινή κάθειρξης 8 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, στον 24χρονο από χωριό της Μεσαράς , ο οποίος πυροβόλησε και τραυμάτισε στο κεφάλι έναν 30χρονο άνδρα, τον Αύγουστο του 2023, ενώ αυτός κινούνταν ξημερώματα με το όχημα του στο δρόμο Μοίρες-Τυμπάκι στο ύψος της διασταύρωσης προς Γαλιά.

Στον 24χρονο, ο οποίος στην απολογία του δήλωσε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούσε να τραυματίσει τον 30χρονο, επιβλήθηκε επιπλέον 1 χρόνος φυλάκισης για τα αδικήματα της οπλοφορίας και οπλοχρησίας, ενώ το δικαστήριο δεν αναγνώρισε τον ανασταλτικό χαρακτήρα της έφεσης.

Ο κατηγορούμενος κατά την ακροαματική διαδικασία υποστήριξε ότι οι δυο τους, πριν εκείνος πυροβολήσει, είχαν διαπληκτιστεί, λόγω του τρόπου με τον οποίο οδηγούσε ο 30χρονος το όχημα του, το οποίο προπορευόταν του οχήματος εντός του οποίου οδηγός ήταν ο ίδιος.

Μετά το διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου και αφού αρχικά πήραν διαφορετικές πορείες, ο 24χρονος ισχυρίστηκε ότι ο 30χρονος εμφανίστηκε και πάλι με το όχημα του, κάνοντας αναστροφή μπροστά του και πως η αντίδραση του να βγάλει το όπλο - στυλό και να πυροβολήσει, ήταν αποτέλεσμα του κινδύνου που ένιωσε και πάντως μόνο για να εκφοβίσει, όπως υποστήριξε, τον 30χρονο άνδρα.

Σε ότι αφορά το αιματηρό περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές ειχαν φτάσει στο σημείο , με τις πληροφορίες ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ο 30χρονος είχε μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου μετά από εξετάσεις είχε διαπιστωθεί ότι είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, από όπλο. 'Αμεσα είχε μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου και επί μέρες βρισκόταν στην ΜΕΘ, ενώ μετά από σειρά επεμβάσεων, είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μετά από εβδομάδες, χωρίς οι γιατροί να καταφέρουν να αφαιρέσουν -λόγω επικινδυνότητας- τη βολίδα από το κεφάλι του.

Ο 30χρονος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινότητα του από τον τραυματισμό, ενώ η οικογένεια του με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας , δήλωσαν ότι δεν επαναλαμβάνουν την προς υποστήριξη κατηγορία επιθυμώντας να επικεντρωθούν στα ζητήματα που σχετίζονται με την αποκατάσταση του παιδιού τους.

