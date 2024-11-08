Ανήλικοι πέταξαν κροτίδες έξω από σχολείο στη Βικτώρια, τραυματίστηκε 14χρονη

Μια 14χρονη τραυματίστηκε μετά από ρίψη κροτίδων από συμμαθητές της έξω από σχολείο στη Βικτώρια.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε προχθές το μεσημέρι έξω από σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όταν δύο μαθητές του σχολείου, ένας 15χρονος από την Νιγηρία και ένας 14χρονος Σουηδός με καταγωγή από τη Συρία, πέταξαν κροτίδα έξω από την είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο κεφάλι μια 14χρονη συμμαθήτριά τους από την Ουκρανία.

Αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ανηλίκων, καθώς και των γονιών τους για παραμέληση ανήλικών.

Μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, εντόπισαν στις τουαλέτες του σχολείου τέσσερις κροτίδες, οι οποίες και κατασχέθηκαν.Δ.Σπ.

Πηγή: skai.gr

