Φωτογραφία που απεικόνιζε γυμνή μία συνομήλική του κατηγορείται ότι ανήρτησε 17χρονος σε προσωπικό του λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Καστοριά.

Ο νεαρός - που φαίνεται πως γνώριζε την παθούσα - πήρε μία φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει η 17χρονη στον δικό της λογαριασμό, την επεξεργάστηκε ψηφιακά και την «ανέβασε» στο διαδίκτυο, εμφανίζοντάς την γυμνή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία, πορνογραφία ανηλίκων και παράβαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς.

Πηγή: skai.gr

