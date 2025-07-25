Βίντεο ντοκουμέντο: Το εργοτάξιο που ξεκίνησε η φωτιά στο Φενεό

Τον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε η φωτιά στον Φενεό Κορινθίας παρουσίασε ο ΣΚΑΙ.

Σημειώνεται πως προφυλακιστέοι έχουν κριθεί οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν για τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι δύο άνδρες, ένας 34χρονος Έλληνας και ένας 33χρονος από το Καζακστάν, συνελήφθησαν από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Κορινθίας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό σε δασική έκταση κατά τη διαδικασία θερμών εργασιών με τροχό και ηλεκτροσυγκόλληση κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, ενώ τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 11.812 ευρώ.

Προχθές οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Κορίνθου ο οποίος αναβάθμισε το αδίκημα σε κακούργημα - εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο και δήμευση περιουσίας- και τους παρέπεμψε στον ανακριτή, όπου αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Στο βίντεο φαίνεται πως στον χώρο υπάρχουν εργαλεία, παλέτες, μπιτόνια βενζίνης, καλώδια, πάγκους εργασίας καθώς και είδη κουζίνας όπως κατσαρόλες.

Διευκρινίζεται πως στον μπλε κύκλο είναι ο χώρος που έγινε ένα rave πάρτι πριν όμως από 10 ημέρες, ενώ στο κόκκινο κυκλάκι είναι ο χώρος των εργασιών που δείχνει ο ΣΚΑΙ με το αποκλειστικό βίντεο. Επομένως, το ένα με το άλλο δεν σχετίζονται.

«Δεν συνδέεται το rave πάρτι με τις εργασίες», ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Εμείς έχουμε σαν γεγονός τη βλακεία κάποιων συμπολιτών μας. Ώρα τρεισήμισι να κάνουν εργασίες με τροχό, ηλεκτρο συγκόλληση. Με αυτά που βλέπετε και δείχνετε από το ρεπορτάζ σας έχετε πλήρη εικόνα τι έγινε», δήλωσε ο ίδιος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι υπάρχουν κι άλλα «τέτοια παραπήγματα στα ορεινά μας μέρη και τα χωριά μας» και πρόσθεσε ότι «οι ευθύνες θα αποδοθούν».

Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 οι συλληφθέντες «έκαναν εργασίες σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας τροχό, προκειμένου να κατασκευάσουν κάποιον οικίσκο ή κάποια εξέδρα».

Όπως διευκρίνισε, η κατηγορία δεν περιορίστηκε σε πλημμέλημα αμέλειας, αλλά «έχει αναβαθμιστεί σε ενδεχόμενο δόλο», γεγονός που συνεπάγεται ποινή κάθειρξης.

