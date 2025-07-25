Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καλύτερη εικόνα στη φωτιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος - Κινητοποιήθηκαν και 10 εναέρια μέσα

UPDATE: 15:42
Πυρκαγιά

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 13.00 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν νοτιοανατολικά της περιοχής Νερόμυλος, κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 13.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος προς Καζάρμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Οι άνεμοι στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πνέουν 2 - 4 μποφόρ βορειοανατολικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μεσσηνία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark