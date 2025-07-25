Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 13.00 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν νοτιοανατολικά της περιοχής Νερόμυλος, κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 13.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος προς Καζάρμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) July 25, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νερόμυλος της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Νερόμυλος απομακρυνθείτε προς #Καζάρμα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη.
Οι άνεμοι στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πνέουν 2 - 4 μποφόρ βορειοανατολικά.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.