Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 13.00 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν νοτιοανατολικά της περιοχής Νερόμυλος, κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 13.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος προς Καζάρμα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Οι άνεμοι στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πνέουν 2 - 4 μποφόρ βορειοανατολικά.

