Επίθεση κατά του Στέφανου Κασσελάκη για τις πρόσφατες δηλώσεις του αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών εξαπέλυσε με σημερινή της ανάρτηση στα social media η Μαρία Καρυστιανού.

Η κυρία Καρυστιανού ζητά από τον κ. Κασσελάκη να εξηγήσει πάνω σε ποια βάση ήταν η τοποθέτησή του για την πρόκληση της πυρόσφαιρας αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και τον ρωτά «ποιον εξυπηρετεί».

Πιο αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Προς όλους όσοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα «Τέμπη» όχι για την αλήθεια και την τιμή στη μνήμη των παιδιών μας, αλλά για το πολιτικό τους συμφέρον.

Η κυβέρνηση στο καυτό θέμα της πυρόσφαιρας, προσπαθώντας μετά μανίας να αποφύγει την πρόκληση της από χημικά καύσιμα και άρα από παράνομο φορτίο, συνεργάζεται με οποιονδήποτε στηρίζει την ανυπόστατη θεωρία των ελαιών σιλικόνης και που άρα θα τη βοηθήσει στο μπάζωμα της αλήθειας.

Με ποια λοιπόν (ανύπαρκτη) επιστημονική βάση και κυρίως για ποιον λόγο κύριε Κασελάκη, μιλάτε για ενδεχόμενο συσχετισμό των ελαιών σιλικόνης μετασχηματιστών της Siemens με την Πυρόσφαιρα που στέρησε το οξυγόνο και κατέκαψε τα παιδιά μας;

Έχετε ενημερωθεί για τις Μελέτες των Χημικών Μηχανικών και για το Πείραμα Καρώνη που απέκλεισαν αυτήν την εκδοχή?

Γιατί δεν αντιδράσατε στο ότι μόλις αποκαλύφθηκε σε όλους μας ότι στο πόρισμα ΕΟΔΑΣΑΑΜ (Ευαγγέλιο αρχικά) αναφέρονται χημικές ουσίες ως υπεύθυνες για την πυρόσφαιρα, έπεσε σύσσωμη η κυβέρνηση και η δικαστική ηγεσία να το κλονίσουν και να το αποσύρουν ως άχρηστο, φοβούμενοι μήπως ενσωματωθεί στην δικογραφία;;;

Προς τι αυτή η σπουδή να δημιουργήσετε αμφιβολίες για κάτι ξεκάθαρο;

Ποιόν εξυπηρετείτε;

Πώς μπορούμε να αποδώσουμε πίστη σε ό,τι κάνετε, με καθυστέρηση δύο ετών; Πληροφορηθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης ότι προσφάτως συντάξατε κατηγορητήριο.

Ακόμη δεν το έχω δει!

Ωστόσο σε ό,τι καταφέραμε να ακούσουμε από τα ΜΜΕ, απουσίαζαν το ποινικά κακουργήματα της έκθεσης και της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο εις βάρος των πολιτικών που έπαιξαν στα ζάρια τις ζωές των επιβατών.

Πόσο στέρεο λοιπόν είναι αυτό το «κατηγορητήριο»που ξεχάσατε τα βασικότερα;

Λυπάμαι πολύ για την απουσία ενσυναίσθησης, σεβασμού, ανθρωπιάς και γνήσιας ενασχόλησης με το θέμα των Τεμπών.

Θα αναμένουμε να μας αποδείξετε τη μεταστροφή της στάσης σας και την ουσιαστική στήριξη τη δική σας και όλης της αντιπολίτευσης στον Δίκαιο και Ιερό αγώνα μας.

Αγώνα που μας αφορά όλους, για την τιμή και τη δικαίωση στη μνήμη των νεκρών.

Αγώνα που μας αφορά όλους, για να χαιρόμαστε το δώρο της ζωής με το αίσθημα της ασφάλειας και όταν ταξιδεύουμε με το τρένο!».

Πηγή: skai.gr

