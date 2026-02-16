Λογαριασμός
Τέμπη: Την εκταφή σορών εντός της εβδομάδας διατάσσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας

Δίνει προθεσμία 24 ωρών σε πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις - Δεν έχουν βρεθεί τα εργαστήρια

Τέμπη

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει να γίνουν οι εκταφές των εννέα σορών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών

Ειδικότερα, τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από πλευράς Εισαγγελίας των εξετάσεων που ζήτησαν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, η κ. Παπαϊωάννου παραγγέλνει να γίνουν οι εκταφές μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, χωρίς ακόμη να έχουν βρεθεί τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις. 

Με τη νέα της παραγγελία, η εισαγγελία, δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 μέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί. 

