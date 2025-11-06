Απρόσκληπτος επισκέπτης... Μια ομάδα ψαράδων που επέβαινε σε ένα αλιευτικό σκάφος στα ανοιχτά της Γουιτιάνγκα της Νέας Ζηλανδίας έμειναν άναυδοι όταν ένας μεγάλος καρχαρίας μάκο πήδηξε έξω από το νερό και... προσγειώθηκε στην πλώρη του σκάφους, θυμίζοντας τον κινηματογραφικό «συγγενή» του στις ταινίες Jaws.

Ο καρχαρίας δεν τραυματίστηκε, ούτε τραυμάτισε κανέναν, στο περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στις 6 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με το Storyful, αλλά έγινε εκ νέου viral στα κοινωνικά δίκτυα τις τελευταίες ώρες. Δεν είναι γνωστό τι έκανε τον καρχαρία να κάνει το άλμα στο σκάφος.

Πηγή: skai.gr

