Τραγική κατάληξη είχε σήμερα η υπόθεση εξαφάνισης ενός 55χρονου Βρετανού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κυνηγοί της περιοχής εντόπισαν το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα στη θέση Επιονία της περιοχής του Κίλιου, σε κατάσταση αποσύνθεσης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ο τουρίστας φέρεται να έχασε τον προσανατολισμό του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Η σορός του άτυχου Βρετανού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καρπάθου και στη συνέχεια στη Ρόδο, όπου θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή.

Οι συγγενείς του νεκρού άνδρα έχουν ειδοποιηθεί και αναμένεται να φτάσουν στο νησί μέσα στις επόμενες ώρες.



Πηγή: skai.gr

