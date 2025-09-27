Λογαριασμός
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά

Κακοκαιρία από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, σε Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 26-9-2025 από την ΕΜΥ, αναβαθμίζεται σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά απόψε το βράδυ μέχρι και αύριο το βράδυ, Κυριακή:

- στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

- την Αιτωλοακαρνανία,

τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία) και

- τις νότιες περιοχές της Ηπείρου (νομοί Άρτας και Πρέβεζας).

