Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών (κάνναβης) - τα παράνομα έσοδα της οποίας φτάνουν τα 8 εκατ. ευρώ – προχώρησε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Αττική και Αρκαδία, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 6 ατόμων, ανάμεσά τους 5 αλλοδαποί, ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρχηγός της συμμορίας, φέρεται ο 39χρονος, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2012, μετά από ένοπλη ληστεία σε σπίτι στη Νέα Ερυθραία, αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Τότε είχε τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Για τη σύλληψή του στην Πετρούπολη, επιστρατεύτηκε η ΕΚΑΜ, καθώς θεωρείται επικίνδυνος κακοποιός που ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται ο 36χρονος, που είχε την επίβλεψη της φυτείας και φρόντιζε για τον εφοδιασμό των καλλιεργητών με τρόφιμα και εργαλεία.

Η 35χρονη που συνελήφθη ήταν υπεύθυνη για τις ασφαλείς μετακινήσεις του αρχηγού και για να βρίσκει χώρους για την αποθήκευση των ναρκωτικών.

Η 34χρονη ήταν η ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η 73χρονη έκρυβε ποσότητες ινδικής κάνναβης στο σπίτι της στο Κερατσίνι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

- 1,161 τόνοι ακατέργαστης κάνναβης,

- 4,3 γραμμάρια κοκαΐνης,

- 3,5 γραμμάρια κεταμίνης,

- 10 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

- 9 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

- εξοπλισμός για καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, όπως κόφτης, γάντια, γυαλιά, ποτιστήρι, σκαλιστήρι, σακί με λίπασμα κ.λπ.,

- 2 πιστόλια,

- πολεμικό τυφέκιο,

- χειροβομβίδα,

- μαχαίρι, γεμιστήρες, 134 φυσίγγια,

- 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

- 3 ΙΧ αυτοκίνητα,

- 17 κινητά τηλέφωνα,

- συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης,

- 12.250 ευρώ σε εμφανώς πλαστά χαρτονομίσματα και

- 120 ευρώ, 1.900 λεκ Αλβανίας, 70 λίρες Αγγλίας, 22 δολάρια ΗΠΑ, 10 δολάρια Καναδά και 20 ελβετικά φράγκα.

Πηγή: skai.gr

