Από την 1η Ιανουαρίου ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος στρατιωτικής θητείας, με την ημερομηνία να χαρακτηρίζεται «ορόσημο». Από 1η Ιανουαρίου 2026 καταργείται η κατάταξη στρατεύσιμων σε Πολεμικό Ναυτικό και Αεροπορία και όλοι οι στρατεύσιμοι θα υπηρετούν στο Στρατό Ξηράς.

Παράλληλα, η βασική εκπαίδευση επεκτείνεται: αντί για τρεις εβδομάδες, οι νεοσύλλεκτοι θα περνούν πλέον δέκα εβδομάδες εκπαίδευσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για το αν η διάρκεια της θητείας θα οριστεί συνολικά στους εννέα μήνες για όλους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το υπουργείο Εθνικής άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύσει τους νέους οι οποίοι αμέσως μετά το λύκειο θα υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους. Οι πληροφορίες από αρμόδια χείλη επισημαίνουν ότι αναβολές θα υπάρχουν για τις σπουδές αλλά δεν θα είναι τόσο ελαστικές σε σχέση με ότι ισχύει ως τώρα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η φοίτηση σε Επαγγελματικά Λύκεια ή σχολές επαγγελματικής κατάρτισης θα προσφέρει αναβολή ως τα 22 αντί για 24 που είναι ως σήμερα. Για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές.





