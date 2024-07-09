Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγιά Λάρισας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε υπολείμματα καλλιεργειών στην περιοχή Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος από τη 10η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, υπό μέρικο έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Ρούσσα του δήμου Σουφλίου Έβρου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 12 οχήματα ενώ επιχείρησαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

