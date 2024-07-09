Σαντορίνη, 4 Ιουλίου 2024. Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά της Σαντορίνης, το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα, το ηφαίστειο με την εντυπωσιακή καλντέρα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο και η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του νησιού δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό για να μπορέσει να ζήσει κανείς μια μοναδική αθλητική και τουριστική εμπειρία. Η σπουδαία διοργάνωση αθλητικού τουρισμού του Santorini Experience επιστρέφει για 7η χρονιά από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024 και μαζί της φέρνει για ακόμα μία φορά στο νησί επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο.

Όσοι αγαπούν το τρέξιμο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις τρεις εκπληκτικές trail running διαδρομές τρεξίματος πάνω στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Οία με τα Φηρά, έχοντας στο πλάι τους τη μαγευτική θέα του ηφαιστείου. Η διαδρομή των 5χλμ powered by Miele είναι για τους λιγότερο μυημένους στο τρέξιμο και για αυτούς που λατρεύουν το δυναμικό περπάτημα. Αυτή των 10χλμ powered by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ απευθύνεται στους πιο έμπειρους στις αποστάσεις και των 15χλμ powered by HOKA σε αυτούς που αγαπούν την δύναμη και την αντοχή. Όλες οι διαδρομές έχουν ως αφετηρία το εργοστάσιο αφαλάτωσης στην Οία, με σημεία χωμάτινης διαδρομής και τερματισμό πάλι στην Οία.

Δείτε εδώ βίντεο με ορισμένες μοναδικές εικόνες από τις διαδρομές τρεξίματος που κόβουν την ανάσα στους συμμετέχοντες:

Πλούσια Δώρα στους Συμμετέχοντες

Ο κάθε συμμετέχοντας θα παραλάβει το πακέτο συμμέτοχης του το οποίο θα περιλαμβάνει: Τσάντα, Τεχνικό T-shirt, μετάλλιο (όσοι τερματίζουν), chip χρονομέτρησης, κολυμβητικό σκουφάκι (στον κολυμβητικό αγώνα), αριθμό συμμετοχής (στο τρέξιμο), αδιάβροχο αριθμό συμμετοχής (στην κολύμβηση), υπηρεσίες φύλαξης προσωπικών αντικειμένων, τροφοδοσία στην εκκίνηση/τερματισμό και κατά τη διαδρομή στο τρέξιμο, τροφοδοσία στον τερματισμό στην κολύμβηση, ιατρική κάλυψη παρουσία ομάδας διασωστών στο τρέξιμο και ναυαγοσωστών στην κολύμβηση και πλούσια δώρα από τους χορηγούς.

Κάνε εδώ την εγγραφή σου

Στο πρόγραμμα φυσικά περιλαμβάνεται και η καθιερωμένη κολύμβηση open water. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα κολυμπήσουν με εκκίνηση από το Ηφαίστειο και τερματισμό στο παλιό λιμάνι των Φηρών, έχοντας την επιβλητική όψη του νησιού μπροστά τους, στον αγώνα 1,5 μιλίου (2,4 χλμ.).

Δωρεάν Συμμετοχή στους Δημότες Θήρας

Οι δημότες Θήρας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος δωρεάν. Οι δωρεάν εγγραφές για τους δημότες Θήρας θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο κατάστημα Alafouzos Sport, που είναι Official Sports Store της διοργάνωσης.

Ταξίδεψε στο νησί με 30% έκπτωση στα ακτοπλοϊκά σου

Όσοι επισκεφτούν τη Σαντορίνη ακτοπλοϊκώς, για το Santorini Experience, θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με την ασφάλεια και την άνεση της Blue Star Ferries, του Official Sponsor της διοργάνωσης. Η κορυφαία ελληνική εταιρεία επιβατηγού ναυτιλίας προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (σε όλες τις θέσεις εκτός καμπινών), από Πειραιά, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα προς Σαντορίνη με επιστροφή και 30% στα οχήματα σε όσους επισκεφτούν τη διοργάνωση και το νησί από 1η έως τις 8 Οκτωβρίου 2024. Το κάθε άτομο που έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του δικαιούται την ίδια έκπτωση και για 3 επιπλέον άτομα (εφόσον είναι συνοδοί του).

Premium Mobility Partner της διοργάνωσης είναι η SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Action Camera της διοργάνωσης είναι η GoPro.

Bronze Sponsors της διοργάνωσης είναι οι Miele και Athina Luxury Suites.

Official Sponsor είναι η Blue Star Ferries.

Official Footwear Sponsor είναι η HOKA.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Official Sports Store της διοργάνωσης είναι το Alafouzos Sport.

Official Technical T-shirt είναι η Luanvi.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Partners της διοργάνωσης είναι οι PHEE, Messinian Spa, Santorini’s Best Driver και Nobu Hotel Santorini.

Sustainability Partner είναι η π³= Plastic Pollution Prevention.

Η διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την πολύτιμη αρωγή των Χορηγών Φιλοξενίας, που με ειδικές τιμές, προωθούν το νησί και προσφέρουν τεράστια υποστήριξη στη διοργάνωση. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα ξενοδοχεία είναι τα ακόλουθα: Athina Luxury Suites, Nobu Hotel Santorini, NOUS Santorini, Katikies Garden Santorini Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini (Empiria Group), Santo Pure Oia Suites & Villas, Santo Mine Oia Suites, Apeiron Blue, 270 Oia’s View, West East Suites, Lydia’s House, Nikki Beach Resort & Spa Santorini, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Coco-Mat Hotel Santorini, Blue Dolphins, De Sol Hotel & Spa, Neoklassiko Koukouli, Noni Studios, Santoriviera House, Ifestau4, En Plo Boutique Suites, Epavlis Grace, Fanouris Condo, MONOLiTHIA, Epavlis Hotel (Meraki Collection), K & K Unique Holiday Homes, Loizos Stylish Residences, Venus Sunrise Suites & Villas, Sienna Eco Resort.

Δες εδώ τις ειδικές προσφορές των χορηγών φιλοξενίας για τους συμμετέχοντες του Santorini Experience που ισχύουν μόνο για τις ημέρες της διοργάνωσης: https://shorturl.at/eepI2

Το Santorini Experience αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θήρας και της ActiveMedia Group. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

