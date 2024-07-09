Δυο γυναίκες και ένα παιδί απομακρύνθηκαν μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα στη Νίκαια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.40 σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Ίμβρου. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Ίμβρου στη Νίκαια Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό Βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2024

Πηγή: skai.gr

