Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρεις άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Νίκαια

Έσπευσαν πάνω από 10 πυροσβέστες

UPDATE: 17:51
Πυροσβεστική

Δυο γυναίκες και ένα παιδί απομακρύνθηκαν μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα στη Νίκαια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 15.40 σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου επί της οδού Ίμβρου. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Νίκαια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark