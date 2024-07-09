Τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο και συγκεκριμένα στην θαλάσσια περιοχή της Αστακίδας, το βράδυ της Δευτέρας, όταν μια Γαλλίδα υπήκοος που έπεσε από ιστιοπλοϊκό σκάφος κατά τη διάρκεια του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα Aegean 600 ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στην περιοχή έπνεαν δυνατοί άνεμοι.

Ζωντανός ανασύρθηκε άλλος ένας αθλητής που έπεσε επίσης στην θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα «Καρπαθιακά Νέα», τα ιστία του σκάφους έσπασαν με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα και οι δύο.

Ζητήθηκε συνδρομή ελικοπτέρου ωστόσο λόγω καιρού δεν μπόρεσε να προσεγγίσει και ανέλαβε δράση το σκάφος από το λιμεναρχείο της Καρπάθου. Λιμενικοί από την Κάρπαθο συνόδευσαν το σκάφος με ασφάλεια στο λιμάνι της Κάσου. Η σχετική προανάκριση διενεργείται από το λιμενική αρχή Κάσου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κάσου για πτώση στη θάλασσα δύο μελών του πληρώματος ενός ιστιοφόρου (Ι/Φ) σκάφους σημαίας Ισπανίας, το οποίο έπλεε βορειοδυτικά του νησιού. Τα άτομα πληρώματος περισυνελέγησαν από το Ι/Φ, όμως μία 40χρονη (υπήκοος Γαλλίας), ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στην περιοχή μετέβη Ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε το Ι/Φ και το συνόδευσε στο λιμάνι της Κάσου. Από ιατρό του Π.Π.Ι. Κάσου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 40χρονης αλλοδαπής, η σορός της οποίας πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κάσου.

Η ανακοίνωση της Aegean 600

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.