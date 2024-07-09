Εύβοια: Άνδρας εντοπίστηκε μαχαιρωμένος στη Χαλκίδα

Μαχαιρωμένος εντοπίστηκε ένας αλλοδαπός άνδρας το απόγευμα της Κυριακής στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας.

Πρόκειται για άνδρα περίπου 50 ετών, σύμφωνα με το eviathema.gr, γερμανοπολωνικής καταγωγής τον οποίο βρήκαν τραυματισμένο με δυο μαχαιριές στην κοιλιά, περίοικοι οι οποίοι ειδοποίησαν σοκαρισμένοι την Άμεση Δράση.

Στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Χαλκίδας, αφού οι διασώστες του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το πως βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.